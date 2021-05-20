هشام الجاهل يقترح وضع أجهزة استشعار ومراقبة بالسكة الحديد لمجابهة سرقتها

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هشام الجاهل يقترح وضع أجهزة استشعار بالسكة الحديد

وأوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أنه وفي ضوء المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة الممثلة في وزارة النقل، بشأن تطوير ورفع كفاءة قطاع السكك الحديدية، فإننا نقترح على سيادتكم استحداث أسلوب تقني وفني جديد لمكافحة والحد من إنتشار ظاهرة سرقة قضبان السكك الحديدية.

هشام الجاهل: السكة الحديد تعانى من سرقة معداتها

وتابع عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، هناك نظام أجهزة الاستشعار أو الـ "سينسور" الذي يمكنه أن يعطي إنذاراً فورياً لمسئولي التحكم والتشغيل والأجهزة الأمنية بأن هناك خلل طارئ في تلك القضبان، وهو يسهل عملية رصد وإلقاء القبض على من يقوم بتلك الجرائم إلى جانب منع ما قد يقع من حوادث لا قدر الله بسبب ذلك الأمر.

وأردف عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أنه وطبقا لأخر الأنباء والمعلومات الواردة إلينا أن خسائر السكة الحديد بلغت 29 مليون جنيه في 6 شهور فقط بخلاف خسائر الإيرادات من الشركات المستخدمة للخط، والتي تصل إلي 150 ألف جنيه خلال 6 شهور جراء تلك الظاهرة.

وتابع:” كما نود أن نشير إلى أن معدل السطو على قضبان ذلك الخط يتراوح بين حادثين و13 حادثاً شهرياً بإجمالي 34 حالة سطو في 6 شهور ، حيث وقع 13 حادثة سطو خلال شهر مارس الماضي 2021 من جانب عصابات قامت بسرقة 1000 قاعدة خشبية " فلنكات " و1500 مسمار و1500 مقبض حديدي، و6 آلاف وردة ربط بين القضيب والقاعدة بلغت قيمتها ما يقرب من نصف مليون جنيه.

وأضاف:” أما أخطر ما ارتكبته هذه العصابات فقد وقع في 5 يونيو الماضي عندما قامت العصابات بسرقة 440 متراً من القضبان باستخدام أسطوانات أوكسجين لقطع القضبان و340 قاعدة خشبية و500 مسمار و680 مقبضاً حديدياً و680 وردة. ونتج عن ذلك تحطم قطار نقل الفوسفات بالكامل في منتصف الشهر نفسه الذي جرت فيه عمليات السطو وكان القطار مكوناً من جرار و13 عربة تزيد قيمتها علي 50 مليون جنيه. كما أشارت المعلومات إلي أن عمليات السطو التي بدأت يوم 5 يونيو الماضي كانت متفرقة، فهي بدأت من الكيلو 87.8 إلي الكيلو 87.9 وفي يوم 8/6 من الكيلو 37 إلي الكيلو 40 وفي يوم 15/6 في المحطة الكيلو 97 وفي يوم 25/6 كانت عمليات السطو من الكيلو 36 إلي الكيلو 40. وطالب عضو مجلس النواب.... بوضع أجهزة إستشعار ومراقبة عن بُعد على طول كافة خطوط السكك الحديدية من أجل مجابهة إنتشار ظاهرة سرقة قضبان السكك الحديد والمهام التابعة لها.