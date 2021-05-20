/631738/التوسع-المطلوب--مقر-جديد-لتنسيقية-شباب-الأحزاب-لإتمام-المهام-وإنجاز-الأعمال-بشكل-قياسي

تحتاج الأدوار الكبرى والمسؤوليات التاريخية، إلى حركة من التطور السريع وامتلاك الأدوات اللازمة لممارسة التأثير المطلوب، وهو الأمر الذي ينطبق على افتتاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقراً موسعا لنوابها في مجلسي الشيوخ والنواب أمس.

لايعرف كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معنى لتضييع الوقت أو الفرص، وإنما استغلال كافة المستجدات والمعطيات المتلاحقة على الساحة السياسية والبرلمانية، وتوجيهها لصالح الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب مجاراة ذلك على الدوام من خلال مركزا للأعمال ومتابعة كل تطور جديد، وهو مايوفره المقر الجديد للكيان السياسي الواعد.

المسؤوليات الوطنية

تحتم المسؤوليات الوطنية الكبرى الملقاه على عاتق نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الفترة الحالية، متابعة دقيقة، ولحظية، وسرعة في الفعل ورد الفعل، وهو ما أدى إلى توسع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتخصيص مقر يمكن النواب من سهولة التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن.

حالة الجدية والصرامة الشديدة التي فرضتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على كوادرها، تحتم الدخول سريعا في صلب الموضوعات اليومية والقضايا الطارئة والساخنة للمصريين، وحسن متابعتها وفرض حالة من التنظيم وتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى منتج سياسي وبرلماني أفضل، وحسن التسويق والترويج له، وهو مايكفله المقر الجديد لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

التطور الملحوظ

لم تتوقف التهاني والتبريكات منذ أمس، لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تطورها الأخير وتوسعها في التجهيز بهذا الشكل، مع التأكيد من عديد المراقبين والمحللين على أن الدأب شعار ثابت وأصيل لكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والتي لايتوقف نوابها عن تأدية الأدوار الخدمية والتشريعية والرقابية على مدار الساعة.

حالة التطور الملحلوظ في مساعي التنسيقية تعكسها الحرص الشديد على أن يشمل المقر الجديد استوديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفيلمية المصور والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، حيث ويضم الاستوديو الخاص بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معدات وأدوات كفيلة بإنتاج ما تحتاجه من مواد إعلامية تنقل نشاط وخطط عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجمهور.

جهود متواصلة

ولايمكن تلخيص جهود كيان التنسيقية الواعد، في افتتاح المقرات والتوسع فيث التجهيزات وحسب، وإنما المدقق والمتابع يجد جهود شاملة تتم على كل صعيد وفي كافة الاتجاهات، حيث مجاراة لأهم القضايا والمستجدات، والتحرك على صعيد القضية الفلسطينية والتعقيب على تعنت إثيوبيا وتطورات سد النهضة، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية.

وذلك بخلاف بذل جهود خدمية جبارة على الأرض بشكل ميداني، وتشكيل حلقة وصل مثالية ونموذجية بين المواطنين والمسؤولين، وهو مايؤدي في النهاية إلى حالة من التفاعل السياسي والحزبي والبرلماني مع الشارع المصري، تعزز رصيد تنسيقية شباب الأحزاب ونوابها لدى المواطن المصري .