/631741/عمرو-سلامة-يصف-برمو-الحلقة-الخاصة-من-فريندز-بالمؤلمة

طرحت شبكة HBO الإعلان الدعائي للحلقة الخاصة من مسلسل فريندز، والذي وصلت مدته لدقيقتان مليئة بالذكريات المؤلمة، وانتشر البرومو بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف بلدان العالم عن حماسهم لمشاهدة تلك الحلقة كونها تستعيد ذكريات المتابعين.

دوت الخليج يكشف تعليق المخرج عمرو سلامة، على برومو الحلقة الخاصة من مسلسل فريندز فضلًا عن تفاصيل البرومو.

عمرو سلامة يشيد ببرومو الحلقة الخاصة لمسلسل فريندز

كان المخرج عمرو سلامة من أوائل المشيدين بالإعلان الدعائي للحلقة الخاصة بمسلسل فريندز، فأعرب عن مدى انبهاره بالإعلان الدعائي وكيف أثر به مشاهد البرومو بالمؤلم وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فكتب عمرو سلامة على موقع فيسبوك: "طول عمري بحس إن اللي مش عارف إفيهات ومواقف Friends هو كإنه ناقصه لغة أو ماكملش تعليمه، وبالمناسبة اللي مالحقش الـ ست كوم وقتها خلاص، اللي ذاكر ذاكر، لو شافه بعدها هبقى متفهم جدًا إن إحتمال إنه يحبه ضئيل جدًا">

وتابع: "الـ ست كوم ده أنا مدينله إنه خلاني أستحمل لحظات إكتئاب كثيرة، وأجمل نوع من أنواع الـ (وايت نويز) حاجة تشغلها جمبك كده صوتها يعمل ونس، وأجمل ما فيه إنك عمرك ما تزهق من إعادة المشاهدة".

واختتم حديثه موضحًا أسباب تأثره بالبرومو الخاص بمسلسل فريندز، قائلًا: مشاهدة إعلان حلقة الـ Reunion الجديدة اللي عملاها HBO مؤلمة لكذا سبب..لإننا إكتشفنا إنها تسجيلية بس، مجرد لقاءات معاهم وكلام عن الذكريات..لإنها بتبين الزمن عمل فيهم إيه وقد إيه كبروا..لإنها بتبين الزمن عمل فينا إيه وقد إيه إحنا كمان كبرنا".

تفاصيل برومو الحلقة الخاصة لمسلسل فريندز

يعد برومو الحلقة الخاصة لمسلسل فريندز سبب في رؤيتنا لأبطاله من جديد بعد غياب 17 سنة من عرض آخر مواسم المسلسل، حيث ضم البرومو التشويقي مشهد لجلسة بين الأصدقاء، راجع فيه الأبطال ذكرياتهم، وأعادت "فيبي" ليزا كوردو، أداء مشهد اكتشافها لعلاقة "مونيكا" و"تشاندلر" بنفس الأداء الملئ بالبهجة والاندهاش فضلًا عن الاستعانة بنفس ديكورات المسلسل سواء في منزل "مونيكا"، كورتني كوكس، أو منزل "تشاندلر" و"جوي" ماثيو بيري ومات لو بلانك، وكذلك الكافيه الشهير.

الجدير بالذكر، أن بعض المشاهدين رأوا أن جنيڤر أنسيتون القائمة بدور راتشل، وديفيد شويمر الذي جسد دور روس مازلا يحتفظان بنفس الملامح، أما جوي فازداد وزنه وتحول لون شعره إلى الرمادي، بينما مونيكا تأثرت بكبر العمر خاصة بعد خضوعها للعديد من عمليات التجميل.

يشار إلى أن مسلسل فريندز أكثر المسلسلات شعبية في السنوات ال20 الماضية، ومن المقرر عرض الحلقة الخاصة من المسلسل التي تستعيد بها ذكريات الأبطال بعد كبر سنهم في يوم 27 مايو الجاري.