فيديو.. وكيل وزارة الأوقاف: تدريب الأئمة عن بعد يهدف لتفكيك الفكر المتطرف

وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن هذه الخطوة تأتى ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف والتى تهدف من خلالها إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين الإسلامى، وتفكيك الفكر المتطرف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى، أن وزارة الأوقاف اقتحمت مجال السوشيال ميديا بخطوات ثابتة، حيث تم استحداث إدارة خاصة للدعوة الإلكترونية، لترسل رسائل دعوية مختلفة بجميع اللغات الأجنبية.
وأشار إلى أنه يتم ترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة على مستوى العالم، فى إطار خطة الوزارة للانفتاح على العالم، مؤكدا أن عدد كبير من دول العالم كان لديها رغبة لتدريب الأئمة بمصر، وبسبب جائحة كورونا قرر الدكتور محمد مختار جمعة، فتح باب التدريب عن بعد.
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