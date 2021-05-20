رئيس الوزراء: مخطط لتطوير محور 26 يوليو من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لاستعراض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة بالقاهرة الكبرى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وممثلى المكاتب الاستشارية.





وخلال الاجتماع، تم استعراض عدة تصورات لتطوير محور 26 يوليو من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائرى، بهدف حل التكدس المرورى فى المسافة الممتدة بين الميدان والطريق، من بينها مقترح أول لجعل محور 26 يوليو اتجاها واحدا يدعمه مسار آخر للاتجاه الثانى، ومقترح آخر بجعل محور 26 يوليو مستويين من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائرى كل مستوى اتجاه، يشمل توسعة عرض محور 26 يوليو إلى 4 حارات فى كل اتجاه، واضافة مطلع من شارع أحمد عرابى متجهاً إلى 6 أكتوبر، وإضافة منزل من محور 26 يوليو القادم من 6 أكتوبر ومتجها إلى المهندسين.

كما تم أيضا مناقشة مخطط لتطوير محور عمرو بن العاص فى حى الهرم بمحافظة الجيزة، والذى يقوم على إنشاء محور مرورى يربط بين الطريق الدائرى الشمالى بالطريق الدائرى الجنوبى فى اتجاه المنيب، بما يهدف إلى التخفيف على المواطنين فى هذه المنطقة التى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة، وذلك بالتواكب مع أعمال تطوير محور محمد أنور السادات – ترسا سابقا- كمحور عرضى داعم لشارعى الهرم وفيصل، والإغلاق المؤقت لشارع الهرم خلال فترة انشاء المترو، وتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر- الزمر سابقا، والذى يشارف على الانتهاء.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد دراسات تفصيلية متكاملة عن كلا المشروعين، والتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم اتخاذ قرارات بشأن بدء التنفيذ، مؤكدأً أن تطوير المحاور المرورية أحد الأهداف الرئيسية لإعادة المظهر الحضارى للمدن وتيسير حركة المواطنين ودعم الاقتصاد.