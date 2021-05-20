خلال زيارة مدبولى.. مواطنون يشكرون الرئيس على الاهتمام بتوفير لقاح كورونا

وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن التوسع فى إقامة تلك المراكز يأتى بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين، مجدداً دعوة المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح، بما يوفر الحماية الشخصية لهم من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنب المجتمع إنتشار الوباء ويضمن سلامته.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التى أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسى للتطعيم بصالة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالى 10 آلاف مواطن يوميًا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، بالإضافة إلى 96 عيادة لتلقى التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض تضم 600 فرد لتقديم الخدمة، ما بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلى بيانات، ودعم فنى، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعى، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقى اللقاح، وبالتالى فالمكان مجهز كهيكل إدارى طبى لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم قوائم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليًا بالتوازى بتطبيق ذلك النموذج فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، بداية من محافظة الجيزة، حيث إنه جار الانتهاء من تجهيز مركز تطعيم لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة خلال الأيام القليلة القادمة.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على الحديث مع المواطنين الذين ينتظرون تلقى اللقاح فى مركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض، وسألهم عن إجراءات التسجيل التى اتخذوها، والمدة التى استغرقوها ما بين التسجيل والاستجابة بدعوتهم لزيارة المركز لتلقى اللقاح، حيث أكد معظمهم أن الفترة قصيرة، ولا تتعدى بعض الأيام، وأشاد المواطنون بمستوى التنظيم والتجهيز للمراكز التى تستقبلهم وخاصة هذا المركز الرئيسي.
وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الاهتمام بتوفير اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا، وتوجهوا بالدعاء لمصر بأن يجنبها الله شر هذا الوباء.
وخلال جولته حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على التحاور مع عدد من الأجانب المقيمين فى مصر، الذين سجلوا بياناتهم، وحضروا للحصول على اللقاح، حيث أشادوا بالجهود المبذولة، وعبرت سيدة أجنبية مقيمة فى مصر، عن شكرها العميق لمصر، وختمت حديثها مع رئيس الوزراء بهتاف: "تحيا مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال زيارة مدبولى.. مواطنون يشكرون الرئيس على الاهتمام بتوفير لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.