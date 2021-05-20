فيديو.. وزير الرى: الملء الثانى لسد النهضة مشكلة كبيرة للسودان وصدمة لمصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن ملء سد النهضة يعد صدمة من الصدمات بالنسبة لمصر، ويمثل مشكلة كبيرة للسودان، مشيرًا إلى أن أى كمية من المياه يتم تخزينها لعملية الملء ستؤثر على المياه القادمة إلينا، لافتًا إلى أن ذلك يعد جفاف صناعى.





وأضاف عبدالعاطى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع على فضائية dmc، أن الملء الثانى لسد النهضة سيؤثر بشكل أكبر على السودان، وأن مصر جاهزة ببنية تحتية قوية للموارد المائية، وأنه تم تحديد مساحات المحاصيل المستهلكة للمياه خلال السنوات الأخيرة. وأشار الوزير، إلى أن مصر سيحدث بها تأثير مضاعف فى حال الملء الثانى لسد النهضة والذى يعد جفاف صناعى، بالإضافة إلى وجود جفاف طبيعى. وأكد الوزير، أن عدم الوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة سوف يسبب مشكلة لجميع الأطراف، موضحا أن إثيوبيا تعتزم تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

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