المصريين الأحرار: اقتصاد مصر حقق أرقاما غير مسبوقة رغم أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هبة واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان ومساعدته فى تجاوز أزمته الاقتصادية ومؤتمر تمويل الاقتصادات الإفريقية فى ظل جائحة كورونا، يؤكد دعم مصر الكامل للسودان والقارة الإفريقية كما يؤكد أن مصر هى القلب النابض لإفريقيا ولديها من الإمكانيات والخبرات والثقل السياسى لتكون عنصرا فاعلا فى إعادة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القارة الواعدة.





وأشارت الدكتورة هبة واصل، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الرئيس السيسى يعمل على دعم ونقل التكنولوجيا إلى دول القارة الإفريقية لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالى مع البحث عن مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدول الإفريقية والاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير وتحسين البنية التحتية التى تعتبر من أهم العوائق لتنمية إفريقيا.

وأكدت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن المستهدف توطين الصناعة فى إفريقيا فى ظل توفر الموارد الطبيعية وكذلك مشاريع الطاقة وخاصة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز، وتوفير التمويل اللازم لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول الإفريقية وكذلك مخاطبة البنك الدولى والمؤسسات المالية لزيادة حصة إفريقيا من وحدات حقوق السحب الخاصة بالبنك الدولى والتى لا تتعدى حاليًا 5 % بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير القدرات البشرية الإفريقية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى القارة.

وأوضحت أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية، بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الإفريقية من التعافى من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل "الجائحة"، ولذا جاءت مبادرة مصر خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وقمة التمويل الإفريقية، للتطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة، وذلك من خلال انشاء صندوق "السيولة والاستدامة" بنحو 30 مليار دولار من احتياطى "النقد الدولى" بحيث يمد الدول الإفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، فضلا عن إنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الإفريقية.

وأكدت الدكتورة هبة واصل، أن الاقتصاد المصرى لا يزال صامدا رغم الأزمة الحالية بل حقق أرقاما غير مسبوقة بشهادة صندوق النقد الدولى، وذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2016، والتى جعلت اقتصاد مصر أكثر قدرة على تحمل الصدمات وهو ما أعلنه صندوق النقد الدولى، بأن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

واستندت على تقارير صندوق النقد الدولى، أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020، وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصرى، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى وتحقيقه لهذه النجاحات فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا وارتفاع حجم الاقتصاد إلى 361.8 مليار دولار يعود إلى برنامج مصر الإصلاحى، والذى خلق وفرا أوليا فى الموازنة، وعالج الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفض فى معدلات الدين، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى الاحتياطى النقدى وصلت إلى 45 مليار دولار.

وقالت إن أزمة فيروس كورونا ضربت حركة التجارة فى العالم وهو ما نتج عنه ضرر سلاسل الإمداد والتوريد، ومصر وحدها عبرت هذا المأزق حيث وفرت احتياجات السوق الداخلى مما قلص قيمة الواردات هذا قابله ارتفاع فى الصادرات حيث تحسن الميزان التجارى حوالى 9% وهذا له دلالة تؤكد نجاح الدولة المصرية فى التعامل بشكل أمثل مع تداعيات الأزمة.

وتابعت: "أنه رغم تغير توقعات النمو حول الاقتصاد الوطنى بصفة عامة وذلك مع استمرار أزمة فيروس كورونا التى أثرت على القطاعات الإنتاجية والسياحة والتصدير لكن القاهرة حققت نمو 3.6% أو أكثر فى ظل هذه الظروف وهذا يعتبر نجاح كبير لمصر، مع الاستمرار فى المشروعات القومية التى دفعت الاقتصاد إلى ارتفاع حجمه بصورة كبيرة".

وأشارت إلى أن مصر نجحت فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، ومصر اتخذت خطوات مكنتها من الصمود أمام الجائحة وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصدير، لكن إجمالا الاقتصاد المصرى حقق نجاحات كبيرة فى مواجهة الأزمة.