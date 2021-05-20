اعتماد تعديل لائحة صناديق التأمين للعاملين بالسكة الحديد والشرقية للدخان

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات أرقام 311 و461 و462 لسنة 2021 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاص لقائدي القطارات ومساعديهم والعاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية، والعاملين بمعهد التبين للدراسات المعدنية، والعاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للدخان والسجاير. ونصت القرارات، والتي نشرت بالجريدة الرسمية في عددها رقم 111 لسنة 2021، الصادر صباح اليوم الخميس، على :"

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