مدبولى يستعرض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية في القاهرة الكبرى

‎عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة بالقاهرة الكبرى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلي المكاتب الاستشارية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدة تصورات لتطوير محور 26 يوليو من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائري، بهدف حل التكدس المروري في المسافة الممتدة بين الميدان والطريق، من بينها مقترح أول لجعل محور 26 يوليو اتجاهاً واحداً يدعمه مسار آخر للاتجاه الثاني، ومقترح آخر بجعل محور 26 يوليو مستويين من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائري كل مستوى اتجاه، يشمل توسعة عرض محور 26 يوليو إلى 4 حارات في كل اتجاه، واضافة مطلع من شارع أحمد عرابي متجهاً إلى 6 أكتوبر، واضافة منزل من محور 26 يوليو القادم من 6 أكتوبر ومتجهاً إلى المهندسين.

كما تم أيضاً مناقشة مخطط لتطوير محور عمرو بن العاص في حي الهرم بمحافظة الجيزة، والذى يقوم على انشاء محور مروري يربط بين الطريق الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي في اتجاه المنيب، بما يهدف إلى التخفيف على المواطنين في هذه المنطقة التي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة، وذلك بالتواكب مع أعمال تطوير محور محمد أنور السادات – ترسا سابقا- كمحور عرضي داعم لشارعي الهرم وفيصل، والإغلاق المؤقت لشارع الهرم خلال فترة انشاء المترو، وتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر- الزمر سابقاً، والذي يشارف على الانتهاء.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد دراسات تفصيلية متكاملة عن كلا المشروعين، والتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم اتخاذ قرارات بشأن بدء التنفيذ، مؤكدأً أن تطوير المحاور المرورية أحد الأهداف الرئيسية لإعادة المظهر الحضاري للمدن وتيسير حركة المواطنين ودعم الاقتصاد.