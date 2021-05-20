/631743/الرئيس-يوافق-على-قرض-من-البنك-الدولي-بمبلغ-50-مليون-دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا، اليوم الخميس، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. ويأتي الأمر بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كورونا، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

هيئة ميناء دمياط

كما وافق الرئيس السيسي على تخصيص أرض مملوكة للدولة لصالح هيئة ميناء دمياط وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية. ونشرت الجريدة الرسمية للدولة تلك القرارات صباح اليوم الخميس.

فتح حساب في كل البنوك المصرية

بينما أعلن صندوق دوت الخليج التابع للرئاسة المصرية عن إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهات لتخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية.

يختلف عن مبادرة الـ500 مليون دولار

وأكد الصندوق أن هذا الحساب يهدف لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، حيث يختلف هذا الحساب عن مبادرة الـ500 مليون دولار لإعمار غزة.

وفي ذات السياق يستعد صندوق دوت الخليج لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).