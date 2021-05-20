/631735/دعوة-عشاء-من-سفير-مصر-في-جنوب-إفريقيا-لرئيس-الأهلي

قام أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، بتوجيه الدعوة محمود الخطيب رئيس بعثة الأهلي المتواجدة في جنوب إفريقيا، على مأدبة عشاء مساء اليوم الخميس ومن المنتظر أن يقوم الخطيب بقبول الكابتن دعوة السفير أحمد الفاضلي، بحضور الجهاز الإداري والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي.

وكان السفير المصري في جنوب إفريقيا والملحق العسكري وطاقم السفارة قد حرصوا على حضور مران الأهلي أمس الأربعاء والذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا

نهائي مبكر

وأشار السفير المصري في جنوب إفريقيا أحمد في تصريحات صحفية خاصة إن مواجهة الأهلي وصن داونز بمثابة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل قوة وشراسة الفريقين، والمواجهات السابقة بينهما، مشيرا إلى أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية وعليه مسئولية إسعاد الجماهير

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المفترض يخوض الأهلي مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في مدينة بريتوريا، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة.