/631744/شيماء-حلاوة-تقترح-توفير-خدمات-الشهر-العقاري-للمصريين-بالخارج-إلكترونيا

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيا، مؤكدة ان عدد المصريين المقيمين بخارج الإقليم المصري لما يقرب من 15 مليون مصري .

شيماء حلاوة: تلك الشريحة من أبناء الوطن يواجهون العديد من المشكلات

واوضحت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوة، ان تلك الشريحة العريضة من أبناء الوطن يواجهون العديد من المشكلات والمعوقات التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتعاملات الشهر العقاري، خاصة في ظل الإنتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد covid-19 على مستوى العالم.

شيماء حلاوة: الفكرة تساهم فى تخفيف الضغط على السفارات

وأشارت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوة، إلى ان هناك عدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة تطبيق هذا النظام أبرزها تخفيف الضغط على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، والحفاظ على عدم وجود تجمعات بين المصريين بالخارج حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير الجهد والوقت المبذول في إنهاء تلك الإجراءات سواء من موظفي السفارات أو القنصليات أو من المصريين المقيمين بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن اللجان النوعية بمجلس النواب، تستأنف عملها اليوم، حيث تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعها لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة والجيزة.

كما تتناول لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، عقد عدة اجتماعات الاسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتى تتعلق بآخر تطورات ومشاكل القطاع خلال الفترة الماضية.