/631746/ياسر-جلال-يدخل-عالم-المسلسلات-الالكترونية-بمسلسل-الديب

فاجىء الفنان ياسر جلال جمهوره بدخوله لعالم المسلسلات الإلكترونية وذلك من خلال تقديم مسلسل "الديب"، والذي من المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية بعد الانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل الديب الجديد لياسر جلال، والذي من المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.

يعد مسلسل الديب أولى أعمال ياسر جلال الرقمية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط، تم الانتهاء من تصوير جزء كبير منه، على أن يستأنف تصوير الجزء الباقي خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتولى التصدى لها، وهو من تأليف عمر عبد الحليم.

رأي ياسر جلال في عرض الأعمال الفنية على المنصات الرقمية

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه في عرض الأعمال الفنية عبر المنصات الإلكترونية مشيدًا بالقائمين بها، أما عن منصة watch it بشكل خاص، فقال: "منصة watch it منصة إلكترونية كبيرة جدًا أرجو الاهتمام بها؛ لأنها قد تكون مصدر دخل مهم جدًا وفي نفس الوقت يجب إثراءها بالأعمال الفنية الكثيرة والكبيرة، بخلاف أن فكرة عرض 8 حلقات على منصة إلكترونية يبعدك عن المط والتطويل".

الجدير بالذكر، أن ياسر جلال شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب، نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد علي رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسري، إيهاب فهمي، وإنعام سالوسة، هدى الأتربي، وعصام السقا، ومجدي فكري، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف.