/631748/لحماية-دور-العبادة-الخارجية-الفلسطينية-تطلب-التحرك-العاجل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء على رجال الدين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الاعتداء على رجال الدين المسيحيين في القدس المحتلة هو محاولة مستميتة لخلط الطابع السياسي بالصراع الديني، وتعد بمثابة تحريض على حرب دينية. واعتدى عناصر إرهابية بالضرب على رهبان الأرمن الأرثوذكس في القدس بالقرب من كنيسة القيامة وهم في طريقهم لإقامة شعائرهم.

حماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية

وطالبت الخارجية الفلسطينية التحرك السريع لحماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية والحد من الاعتداءات عليها، والتحرك العاجل على المستوى الدولي والعمل على وقف العدوان.

الحل الوحيد لإنهاء الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تواجده في باريس عن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة المشتعلة بين فلسطين وإسرائيل. وقال الرئيس إنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية، إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري أكد أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين.

كما ثمن مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية.