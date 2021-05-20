/631749/معتز-محمود-الشعب-المصري-الداعم-الأكبر-للأشقاء-بفلسطين-فيديو

ثمن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعادة اعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار، وبمساهمة شركات مصرية متخصصة، مشيدا بدور مصر االقيادي العظيم ، والشعب المصري فى دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، على استمرار دور مصر الوطني فى دعم القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري من أكثر الشعوب الداعمة للأشقاء بفلسطين.

دعم مصر للقضية الفلسطينة

ولفت النائب معتز محمود عضو مجلس النواب، إلى جهود مصر السابقة فى ايجاد حلول للقضية الفلسطينية، والتي قوبلت بالرفض من بعض الدول العربية فى الماضي ،مؤكدا ان مصر تبذل قصاري جهدها لتحقيق الاهداف العادلة للشعب الفلسطيني فى استرداد أرضه ،مشددا على عدم وجود اي حلول بدون حل الدولتين.

الفلسطينين قنبلة موقوته

وتابع النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النوابن أن وجود 4 مليون ونصف المليون فى قطاع غزة والضفة الغربية واسرائيل ، بمثابة قنبلة موقوته داخل الكيان الاسرائيلي، مطالبا الجانب الاسرائيلي بسرعة ايجاد حلول والرجوع لحدود 1967 ، والا سيجد نفسة امام أليات جديد، خاصة بعد الاحداث الراهنة من اعتداءات وتهجير قسري فى القدس.

وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الكيان الصهيوني يتحدث من منطق القوة العسكرية ،والقوة العسكرية لا يمكنها حل النزاعات فى كل الاوقات ولا وضع حلول سياسية، فى صالح الطرفين.

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ثمن النائب معتز محمودن فتح القيادة السياسية لمعبر رفح البري لاستقبال حالات الجرحي والمصابين القادمين من قطاع غزه، جراء القصف العشوائي الذي ترتكبه قوات الاحتلال.