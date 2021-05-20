/631750/عبدالفتاح-دنقل--مصر-من-أوائل-الدول-الداعمة-للقضية-الفلسطينية-وتسعى-دائما-لحلها-فيديو

استنكر النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، الاعتداءات التي تقوم بها القوات الاسرائيلية فى قطاع غزه، وما تقوم به من انتهاكات صارخه ضد حقوق الإنسان في فلسطين ،مؤكدا ان الدولة المصرية من أولى الدول التي دعمت القضية الفلسطينية، وتسعي دائما لحصول الشهعب الفلسطيني على حقوقه المشروعه .

مصر وحل القضية الفلسطينية

وقال النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، أنه لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية بدون التدخل المصري، وتوجهيات الرئيس السيسي فيما يخص اعتداءات قوات الاحتلال، لافتا الي ان مصر من أولى الدول التي حاربت من أجل القضية الفلسطينية منذ بدايتها ، مطالبا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، والدول العربية المساندة للقضية الالفلسطينية، لايجاد حل لوقف العنف واطلاق النيران والتهجير القسري، الذي تقوم به قوات الاحتلال فى فلسطين.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وتجدر الاشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،استقبل بمكتبه أمس ، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.