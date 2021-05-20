/631751/منة-عرفة-تنفي-صورة-خطيبها-المتداولة-عبر-مواقع-التواصل-الاجتماعي

كشفت الفنانة منة عرفة، منذ أيام خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وارجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان

دوت الخليج يكشف تصريحات منة عرفة بشأن عدم عرض اي تفاصيل أو صور بشأن خطبتها.

صرحت منة عرفة، بأن عدم نشر صورة خطيبها كان بناءً على رغبته الشخصية، فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية في الميديا، أما عن الصور المتداولة عبر المواقع والتي تقر بأنها صور لخطيبها فقد نفتها، قائلة: "اجتهادات خاطئة من البعض".

علي غزلان يعلن خطبته على ملكة جمال مصر 2017

وجاء خبر خطبة الفنانة منة عرفة على أحد الشخصيات التي لم يتحدد هويتهم بعد، عقب إعلان اليوتيوبر علي غزلان على ملكة جمال مصر 2017 والتي تدعى فرح شعبان، وذلك من خلال نشر مجموعة صور لهما معًا من حفل خطوبتهما على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وأرفق عليها تعليق رومانسي أشاد بيه متابعيه.

الجدير بالذكر أن علي غزلان، ارتبط عاطفيًا بفرح شعبان عقب انتهاء علاقته بالفنانة الشابة منة عرفة التي جمعتهما الكثير من الشائعات تفيد بقصة حب بينهم وانتظر الجميع إعلان خطوبتهما، ولكن انتهت علاقتهم بإلغاء متابعة كلًا منهما للآخر.

آخر أعمال منة عرفة

وكانت آخر أعمال الفنانة الشابة منة عرفة، مسلسل "إسعاف يونس" من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.

وشاركت منة عرفة في أعمال رمضان 2021 من خلال تقديم إحدى الاعلانات لشركة تصنيع مراتب، ظهرت فيه تغني أحد الاغاني على طريقة الراب لتصف راحة تلك المرتبة، وعرضها صوتها في فترة عرض الإعلان للعديد من الانتقادات من قبل متابعيها حيث وصفوا صوتها بالمزعج، وبعضهم طلب منها عدم تكرار تجربة الغناء مرة أخرى.