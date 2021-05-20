بدء اجتماع "دينية النواب" لاستكمال مناقشة قانون صندوق الوقف الخيري بحضور الوزير «صور»

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بدأ نواب اللجنة الدينية في مجلس النواب اجتماعهم، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بحضور وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة.

مجلس الشيوخ يوافق على قانون صندوق الوقف الخيري

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.

أهداف القانون

وأشار مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

هذا وتستأنف عدد من اللجان عملها الاسبوع المقبل، مثل لجنة السياحة، التى ترأسها النائبة نورا علي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وللإطلاع على آخر التطورات بالقطاع.

كما تناقش اليوم لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة والجيزة.