/631753/واقعة-غريبة-في-كوبا-ليبارتادوريس-تفاصيل

في لقاء تاريخي نجح نادي ريفير بيليت الأرجنتيني في تحقيق الفوز على اندينتي سان فيا الكولومبي بهدفين مقابل هدف في كوبا ليبارتادوريس في مباراة شارك فيها لاعب الوسط إنزو بيريز في مركز حراسة المرمى .

دخل الفريق الأرجنتيني ريفير بليت المباراة ب 11 لاعب فقط مضطرا، وذلك بسبب تعرض 20 لاعب من قائمة الفريق المقيدة بالبطولة بلاصابة بفيروس كورونا ورفض اتحاد كرة القدم في اميريكا الجنوبية طلب الفريق الأرجنتيني تأجيل المباراة نظرا لتفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق، ليقرر الريفير خوض اللقاء بدون حارس ويحقق فوز تاريخي أمام فريق سان فيا الكولومبي بهدفين مقابل هدف .

رفض قيد حارسي الشباب

النادي الأرجنتيني طلب قيد حارسي الشباب في المباراة ولكن الاتحاد رفض,وذلك بناء على اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي واتحاد اميريكا الجنوبية لكرة القدم فإنه لا يجوز قيد أي لاعب بعد انتهاء فترة القيد المسموح بها حتى في ظل تفشي فيروس كورونا , خاصة مع وجود 11 غير مصابين وهو ما يعني إمكانية خوض المباراة حتى ولو لم يكن هناك حارس مرمى ضمن الـ 11 لاعب وجاء السبب وراء إشراك المدير الفني للاعب إنزو بيريز في مركز حراسة المرمى هو أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية لحقت به في مباراة بوكا جونيور, لذا قرر مارسيلو جاياردو الدفع بإنزو في مركز الحراسة حتى لا تتفاقم إصابته .

تشكيل المباراة

ودخل ريفير بليت المباراة بالتشكيل التالي إنزو بيريز "لاعب خط وسط" في مركز حراسة المرمى الدفاع: فابريتسيو إنشيليري – هيكتور مارتينيز – جوناثان مييدانا – توماس ليكاندا – ميلتون كاسكو الوسط: خوسيه باراديلا – فيليبي بينّا – خورخي كارسكال الهجوم: جوليان ألفاريز – أجوستين فونتانا.

مباراة تاريخية لبيريز

ونجح بيريز في التصدي لـ 4 تسديدات على المرمى من أصل 5 , وعلى عكس المتوقع قبل المباراة دخل الفريق الأجنتيني المباراة بكل قوة لتصل النتيجة بعد مرور 6 دقائق فقط إلى 2:0 لريفير بليت وسط ذهول من جانب المدير الفني للفريق الكولومبي .

واستطاع "لاعب الوسط" الحارس التصدي لجميع محاولات سان فيا حتى نجح الفريق الكولومبي في إدراك الهدف الأول 73 لتنتهي المباراة بتحقيق فوز تاريخي لريفير بليت 2:1 .

وقال بيريز في تصريحات تليفزيونية خاصة بعد اللقاء " حاولت مساعدة الفريق على قدر الإمكان والسبب الرئيسي وراء الفوز هو حماسنا وشخصيتنا,لقد قدمنا مباراة رائعة.

وعن استعداده للقاء قال" لقد قمت بسؤال الحراس العديد من الاسئلة وتدربت مع مدرب حراس الفريق الذي قام بإعطائي بعض التعليمات التي أفادتني في