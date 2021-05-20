صور.. بروتوكول تعاون بين التضامن وتنسيقية الأحزاب لإطلاق مبادرة كلنا بنساعد

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإطلاق مبادرة "كلنا بنساعد"، التى تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة.





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