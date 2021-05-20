وزير الأوقاف: الاستثمار فى أذون الخزانة مشروط بسداد ضريبة الأرباح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم التوافق حول كون الاستثمار فى أذون الخزانة مشروط بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ما عدا هذا البند.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية، اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف، فى اجتماع اللجنة المخصص لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وطلب ممثل وزارة العدل بإداراج لفظ ومسمى القانون الكامل فى أيه تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذى رأى أن القانون مسماه طويل جدًا يمتد لـ3 أسطر، ويفضل الإشارة إليه باقتضاب والاتيان على ذكره كاملًا فى الديباجة فقط.

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة 90 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيرى" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى.