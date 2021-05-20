سفير الصين يشيد بقرار الرئيس السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة بناء غزة

جدة - نرمين السيد - أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أن الصين تثمن الدور الذى تلعبه مصر لوقف إطلاق النار ومنع أعمال العنف فى غزة، حيث تتابع الصين عن كثب آخر تطورات التصعيد المستمر الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، كما أشاد بقرار الرئيس السيسى بإعلان تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة فى أعقاب تصعيد الضربات والغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، و قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وصرح لياو خلال المؤتمر الصحفى السادس هذا العام والذى تم عقده اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من سفارة الصين بالقاهرة، أن وزير الخارجية الصينى نج يى، أكد أن الصين تدعم كل المقترحات العربية والدولية لوقف العنف فى غزة، حيث ترأس جلسة بشأن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بمجلس الأمن فى ظل تسلم الصين رئاسة مجلس الأمن شهر مايو الجارى، وقد قامت بجهود واسعة لبحث القضية، وحثت مجلس الأمن للانعقاد حوالى 4 مرات خلال الأيام الماضية من أجل بحث القضية الفلسطينية. مشيرا إلى أن وجهة نظر الصين للتهدئة، هو وقف إطلاق النار وأعمال العنف فى الوقت الحالى، وإدخال المساعدات الإنسانية تمثل حاجة ملحة للفلسطينيين، وأن المخرج الأساسى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو حل الدولتين، مضيفا أن الصين ستستمر فى دفع مجلس الأمن الدولى، لتعزيز تسوية شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية.

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