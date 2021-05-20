محافظ القاهرة يشدد على ضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات والغلق

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن حملات الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.





وشدد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة جميع المستلزمات المستخدمة فى المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تحرير 38 محضرا لمقاهى قامت بمخالفة مواعيد الغلق وجرت مصادرة 785 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم تحرير 175 محضر عدم ارتداء كمامة وتم غلق 21 ورشة و65 محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.