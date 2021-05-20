صور.. وزير الخارجية يؤكد لرئيس مجلس الشورى اليمنى دعم مصر الكامل 

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمنى، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل تعزيز دعم مصر لليمن الشقيق للخروج من محنته الحالية.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى جدَّد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يُعدُّ أحد ركائز الأمن القومى العربى، مع التشديد على ضرورة تغليب الحل السياسى للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها، وعلى نحو يفضى إلى وضع حد للتدخلات السلبية فى الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق.

هذا، وتم الترحيب مجددًا بالمبادرة، التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والتأكيد على ضرورة التفاف الأطراف اليمنية حول المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمنى الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام فى اليمن.

من جانبه، عبَّر رئيس مجلس الشورى اليمنى عن تقديره لدعم مصر المُستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة فى مصر، فضلًا عن تطلع بلاده لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، لاسيما فى إطار المجالات ذات الأولوية للجانب اليمنى.