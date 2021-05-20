مدبولى: الدولة وفرت أكبر حجم من لقاحات كورونا بتوجيهات من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، لكافة المواطنين المصريين.





وأكد فى تصريحات صحفية، خلال تفقده صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمى هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر "اليونيسيف"، إلى أنه يتابع على مدار اليوم مع وزيرة الصحة والمجموعة الطبية المسئولة عن إدارة أزمة فيروس كورونا، الإستعدادات التى تتم من أجل الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات، كى يصبح لدينا أكبر حجم ممكن منها فى أقل وقت ممكن.

وأوضح أنه تم تلقى أكثر من 2.2 مليون جرعة خلال الأسبوع الماضى، كما من المستهدف خلال الشهر المقبل أن يصبح لدينا أكثر من 5 أو 6 ملايين جرعة أخرى، لافتأً إلى أن هذا سيتيح لنا منح اللقاح لأكبر عدد من المواطنين فى أسرع وقت.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الإسراع فى التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، مؤكداً أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة فى مصر، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، وهى لقاحات آمنة، معتمدة ويتم استخدامها دولياً ويتلقاها المواطنون فى دول العالم كلها.

وأشار مدبولى إلى أن تلقى اللقاح يؤمن حياة أهالينا ويجنبهم حدة الإصابة بهذا المرض، لافتاً إلى أن كل الدراسات العلمية تؤكد أن تلقى اللقاح يقلل من نسب حدوث المرض، كما يقلل بصورة كبيرة من حدة المرض حال حدوث الاصابة، بما يجعل المصاب لا يحتاج إلى مستشفى أو علاج كبير.

كما أكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم فى مركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض، يأتى بهدف الاطمئنان على سير العمل، والتأكد من حجم إقبال المواطنين على تلقى اللقاح، فضلاً عن متابعة دورة العمل التى تتم بداية من التسجيل حتى القدوم إلى هذا المكان، والآلية التى يتم من خلالها تقديم اللقاح للمواطنين، لافتأً إلى أنه شرف خلال زيارته المركز بلقاء عدد كبير من المواطنين الذين يتلقون اللقاح، وإطمأن منهم على سير العمل، بداية من لحظة التسجيل حتى قدومهم اليوم للمركز.