بسبب إصابتهم بكورونا.. سلطات مطار القاهرة تمنع 7 هنود من دخول البلاد

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 7 ركاب من دخول البلاد، وذلك بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا، فور وصولهم علي رحلة الخطوط العمانية، وقررت السلطات إعادتهم علي نفس الرحلة التي وصلوا عليها.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، فحصوا 7 ركاب هنود من بين 88 هنديا، وذلك علي الجهاز الجديد بالمطار، فور وصولهم من الهند عن طريق رحلة تابعة للخطوط العمانية، وصلت من العاصمة مسقط، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي قاموا بأخد مسحة منهم ووضعها علي الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق تبين أنهم مصابون بالفيروس، فتم عزلهم بإحدي صالات المطار، وتم إعادتهم علي نفس الرحلة التي وصلوا عليها.
وأشارت المصادر إلي أن سلطات الحجر الصحي بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات، مؤكدة أن أغلب الشركات لا تحمل جنسيات هندية في الوقت الحالي، بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند باستثناء شركات معينة.
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