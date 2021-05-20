رئيس الوزراء: الشهر القادم سيتم توفير أكثر من 5 ملايين جرعة للقاح كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اطمئن على سير العمل واقبال المواطنين على تلقى اللقاح، موضحا أن الدولة توفر أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين، والتنويع فى الحصول على أكبر نوع من اللقاحات، مشيرا إلى أن الشهر القادم سيتم توفير أكثر من 5 ملايين جرعة.
وأضاف خلال تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، أن الدراسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية أكدوا أن تلقى اللقاح يقلل من الإصابة بالمرض.
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