/631757/محمود-كريم-عبدالعزيز-يتخلى-عن قناع-الكوميديا-بفيلم-شكوكو

اعتاد الفنان كريم محمود عبدالعزيز حصر أدواره على الكوميديا فقط، ليفاجىء الجمهور بالخروج عن قناع الكوميديا وتقديم دور سياسي بحت من خلال فيلم جديد يحمل اسم "شكوكو" من تأليف إبراهيم عيسى.

دوت الخليج يكشف الفيلم الجديد لمحمود كريم عبد العزيز والذي يحمل اسم شكوكو فضلًا عن أخر أعمال محمود عبدالعزيز.

يندرج فيلم محمود كريم عبدالعزيز "شكوكو" تحت الأعمال السياسة إذ يتناول قضايا الإرهاب، إلى جانب عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في الوقت الحالي، وأكدت المصادر بأنه ليس له علاقة بالفنان محمود شكوكو، كما تردد من قبل، يستعد مخرج العمل ماندو العدل البدء في تحضيرات الفيلم خلال أيام بعد الاستقرار على جميع أبطاله.

كريم محمود عبدالعزيز في فيلم اطلعولي برة

الجدير بالذكر، أن كريم محمود عبدالعزيز ظهر علي شاشة تليفزيون أون من خلال فيلمه "اطلعولي برة" كعرض أول له، والفيلم من بطولة خالد الصاوي، كريم محمود عبد العزيز، ملك قورة، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم اطلعولي برة

وتدور قصة فيلم "اطلعولي برة" حول عالم التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان، حيث يمتلك بيومي فؤاد شركة كبيرة في هذا المجال، ويقع نجل أخيه الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز في حب ابنته ملك قورة، وعندما يطلب زواجها من عمه يرفض خوفًا على الشركة والأموال.

فيحاول كريم أن ينشب خلافات بين عمه وبين أحد مسئولي الشركة الكبار ليحل محله، ويكتشف بيومي هذا الأمر، ويحاول إبعاده عن ابنته بأي طريقة لكنه يفشل، فيصاب بيومي بحالة من اليأس ليضطر على تركهما في نهاية الفيلم يتزوجان بسبب علاقة الحب الشديدة التي تجمعهما.