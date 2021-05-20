/631758/تعليق-صادم-لمدرب-صن-داونز-عن-إنتقال-سيرينو-للأهلي-فيديو

كشف مانكوبا منجكيثي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز عن رايه في التصريحات التي أدلى بها جاستون سيرينو جناح فريق بطل جنوب إفريقيا بشأن رغبته في الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مانكوبا خلال تصريحات صحفية قبل مباراة الفريقين : " حديث سيرنيو بشأن إنتقاله للأهلي غير مناسب ، ولا أعتقد أنه في الوقت الأمثلب ، ولا أحب الحديث عن تلك الأمور في هذة المرحلة الهامة وقبل المواجهة المرتقبة أمام المارد الأحمر ".

مدرب صن داونز يعلق على رحيل سيرينو للأهلي

وتابع المدير الفني : " لاشك أن النادي الأهلي لم يوقف إهتمامه بشأن الموهبة الأورجوانية سيرنيو لكن الأمور زادت بشكل كبير عن حدها الطبيعي بشأن إرتداء اللاعب القميص الأحمر خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دوري أبطال إفريقيا".

ووضح مدرب صن داونز: " في تلك الفترة نركز فقط على السسلبيات قبل مواجهة السبت أمام الأهلي من أجل الفوز بها ، كذلك لا يمكنني الحديث بشكل سئ عن سيرينو ونفس اللاعب ربما يساعدنا في الإنتصار أمام القلعة الحمراء".

الجدير بالذكر أن سيرينو عبر عن رغبته بالانتقال للأهلي خلال تصريحات صحفية ، مشددا أنه سعيد بارتباط اسمه بالانتقال لصفوف المارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في إطار إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية للعبور للدور القادم.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: الشناوي,علي لطفي و حمزه علاء. خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.