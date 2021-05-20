/631759/هيعطلونا-وزير-الأوقاف-يرفض-عضوية-ممثلي-وزراء-المالية-والتخطيط-بصندوق-الوقف-الخيري-صور

شدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على رفض وجود ممثلين للمالية والتخطيط بصندوق الوقف الخيري،لافتا إلى أنهم معنيين بالمالية والتخطيط وموازنة الدولة، مما يجعل الصندوق يخدم على الموازنة، من خلال استعانة المالية بأموال الصندوق فى فرش المساجد، والانحراف عن دوره الأساسي فى أعمال البر.

ممثلي المالية فى صندوق الوقف الخيري

ولفت الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إلى وجود، تخوف من الجانب المجتمعي المدني، وهو أن تنخرط اموال الصندوق فى اموال الموازنة،مؤكدا على وجود بعد مجتمعي لابد أن تتضح معالمه ، لافتا إلى أن وجود ممثل للمالية وممثل للتخطيط ، يتسبب فى وجود خدمات محددة للموازنة ، قد لا تكون اولويات للأوقاف.

اعضاء الصندوق

وطالب وزير الأوقاف الدكتورمختار جمعة، بضرورة العودة للتفسير الأصلي وهو وجود عضوين لوزراة العدل يرشحهما رئيس مجلس الوزراء ،وعضوين يرشحهما وزير الأوقاف،وأحد الاعضاء من الجهات القضائية، لافتا الي ان كثرة العدد تصعب اتخاذ القرار خاصة اذا كانت الجهات مختلفة .

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وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة الدينية في مجلس النواب عقدت اجتماعها،برئاسة النائب الدكتور علي جمعة ، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بحضور وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.

وأشار مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.