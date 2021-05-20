/631760/متحدث-الإسماعيلي--البنا-قتل-المباراة-بطرد-الصحراوي-وجلال-جاهز-للمباريات

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم إدارة نادي الإسماعيلي أن هناك شكوى من لاعبي فريقه تجاه الحكم محمود البنا والذي قام بإدارة مباراة المقاولون والاسماعيلي امس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المقاولون بهدف دون رد .

وقال وحيد في تصريحات تليفزيونية خاصة أن الحكم محمود البنا تسرع في قراره بطرد مدافع الفريق مراون الصحراوي لأن ما حدث بين الصحراوي ولاعب المقاولون تلامس عادي وليس به تعمد وأن لاعب المقاولون نجح في خداع البنا

البنا يكتال بمكيالين

وأوضح أن نفس اللعبة حدثت في الشوط الثاني ورفض الحكم اشهار البطاقة الحمراء للاعب المقاولون محمد مجلي وهو ما يؤكد أن الحكم يكتال بمكيالين ولا يحكم بالمساواة فالكرةكانت تستحق الطرد.

وأشار إلى أن اللاعبين عبرو عن مدى استيائهم من تعامل الحكم محمود البنا معهم طوال المباراة مؤكدا دعمه الكامل للتحكيم ومساندته له حتى لا يفسر البعض كلامه على أنه هججوم شخصي على البنا أو ما إلى ذلك.

وأكد وحيد أن المدير الفني إيهاب جلال تعافى تماما من فيروس كورونا ويغادر المستشفى اليوم الخميس ولكن هناك توصية طبية لضرورة حصول جلال على راحة إضافية في المنزل وهو ما قد يؤدي عودته للفريق في اللقاء المقبل ضد المقاصة.

وأكد أن شكري نجيب مهاجم الدراويش تعرض للإصابة بشد عضلي في مباراة المقاولون ولكنه يخضع اليوم الخميس للأشعة لحسم مدة غيابه وقوة الإصابة وإحتماليه لحاقه بمباراة المقاصة يوم ٢٤ مايو الجاري بالدوري ولقاء الزمالك في كأس مصر نهاية الشهر الحالي.

يذكر أن الدراويش قد خسر مباراة أمس أمام فريق المقاولون العرب بالجبل الأخضر بهدف مقابل لا شيء أحرزه لويس إدورد برأسية متقنة في الدقيقة 73 ليظل الاسماعيلي بنفس الرصيد من النقاط 26 نقطة في المركز الثاني عشر ويقفز المقاولون للنقطة 27 في المركز الحادي عشر .

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.