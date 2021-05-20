منافسة جديدة في دور السينما بين الأفلام المصرية والأجنبية..تعرف على الإيرادات

/631761/منافسة-جديدة-في-دور-السينما-بين-الأفلام-المصرية-والأجنبيةتعرف-على-الإيرادات

تنافست العدديد من الأفلام الأجنبية لأول مرة خلال موسم عيد الفطر للعام الحالي مع الأفلام المصرية المتواجدة في دور العرض السينمائية، وذلك بسبب اقتصار الأفلام العربية المعروضة على ثلاثة أفلام فقط وهم: "أحمد نوتردام، ديدود،ثانية واحدة".

دوت الخليج يرصد إيرادات الأفلام الأجنبية في السينما المصرية خلال موسم عيد الفطر مقارنة بالأفلام المصرية التي تم عرضها.

فيلم Mortal Kombat

تصدرت الأفلام المصرية قمة قائمة الأعلى في إيرادات السينما المصرية مقارنة بالأفلام الأجنبية التي حققت إيرادات شبه جيدة في شباك التذاكر بأفلام موسم عيد الفطر المبارك كان على رأس تلك الأفلام فيلم Mortal Kombat الذي حقق خلال أسبوع العيد 580 ألف جنيه، وهو من بطولة جيسيكا مكنامي وجوش لاوسون وجو تاسليم شاين هان.

وتدور قصة الفيلم في قالب من التشويق واﻹثارة حول بطل شاب يتورط في معركة طاحنة متعددة الأبعاد؛ فيبدأ في إدراك إمكانياته الحقيقية من خلال خوضه هذه التجربة.

فيلم Godzilla vs.kong

في حين حقق الفيلم الملحمي Godzilla vs. Kong أثناء تواجده بالسينمات خلال أسبوع عيد الفطر إيرادات بقيمة 455 ألف جنيه، وهو من بطولة إيزا جونزاليز وميلي بوبي براون وألكسندر سكارسجارد وريبيكا هول.

وتدور أحداث الفيلم حول المواجهة المنتظرة والحاسمة التي ستقع بين كونج العظيم وجودزيلا التي لا يمكن إيقافها، كل ذلك والعالم يرى ويراقب من منهم سيكون ملك كل الوحوش.

Peter Rabbit 2: The Runaway فيلم

يأتي الفيلم الأسترالي Peter Rabbit 2: The Runaway في نهاية قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية المعروض بدور السينما المصرية حيث وصلت إيراداته إلى 200 ألف جنيه، برغم عرضه في مصر قبل العديد من دول العالم.

وتدور أحداث الفيلم بعد زواج "بينا وتوماس" ونشر رواية مستوحاة من مغامرات بيتر والأرانب، يشعر بيتر أن الجميع يراه كمتمرد، وبينما ينشغل توماس وبيا في مغامرة، يقرر بيتر الهرب والفيلم من بطولة جيمس كوردن وشاكيلا زاب وديفيد أويلو وداليب سوندي.

إيرادات الأفلام المصرية المشاركة في سباق موسم عيد الفطر

الجدير بالذكر أن الافلام المصرية اكتسحت وجود الأفلام الأجنبية في دور العرض السينمائية داخل مصر حيث أتى فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال في المراكز الأولى لاختيار الجمهور فكثد على إيرادات بإجمالي 9 مليون و795 ألف جنيه حققها منذ بداية عرضه، واتى فيلم" ديدو" لكريم فهمي في المرتبة الثانية، اذ تخطت إيراداته حوالي 6 مليون جنيه و589 ألف جنيه، أما عن فيلم ثانية واحدة بطولة الفنانة دينا الشربيني، فلم يحقق سوى مليون و 778 ألف جنيه.