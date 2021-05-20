ممثل الحكومة للنواب: ندرس التوسع في إسناد أعمال جمع ونقل القمامة للشركات الوطنية «صور»

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قال سكرتير عام محافظة القاهرة اللواء محمد حنفي، إنه تم توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية، مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة،وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية، وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية، وقد يتم التوسع في إسناد أعمال الجمع والنقل والنظافة للشركات الوطنية في ضوء تقييم التجربة.

التعاقد مع الشركات الوطنية

وعقب اللواء محمد حنفي ، على سؤال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمججلس النواب ، عما إذا كان سيتم التوسع في اسناد الأمر للشركات الوطنية؟، أكد ممثل محافظة القاهرة، أن التعاقد مع الشركتين سيكون بمثابة تجربة مبدئية لتقييم المنظومة الجديدة، وفي ضوء ذلك إما سيتم التوسع في الشركات الوطنية حال ثبوت نجاحها، أو اختزال الأمر علي هيئة النظافة لتتولي أمر النظافة في العاصمة بالكامل.

الجمع والنقل ونظافة الشوارع

وفي سياق متصل، لفت سكرتير عام محافظة القاهرة اللهواء محمد حنفي، إلي أن رئيس الهيئة استعرض الرؤية الكاملة المستهدفة خلال الفترة القادمة في لقاء بالمحافظة، والتي حققت وفورات نتيجة السياسات الجديدة التي استخدام فيها إمكانيات الهيئة، في مختلف القطاعات، فضلا عن التفكير في آليات خارج الصندوق والفكر غير النمطي وهو أمر محمود يستوجب دعمه.

حجم وفورات الموازنة الجديدة

الأمر الذي استوقف النائب أحمد السجيني للوقوف علي حجم الوفورات المحققة في الموازنة الجديدة، ليؤكد سكرتير عام محافظة القاهرة، أن اهم الوفورات تحققت في استهلاك الوقود وإحكام السيطرة علي الخامات والمعدات والإصلاحات التي كان ينفق عليها الكثير من الأموال.

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جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022.