لقي شخصين مصرعهم بعد سقوطها من القطار أحدهما بمحطة سكة حديد ببا جنوب بني سويف، والآخر أمتم قرية إفوة بمركز الواسطي شمال بني سويف.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف قد تلقي إخطارين الأول بسقوط محمد علي محمد مبروك 29 سنة عامل ومقيم مركز مغاغة محافظة المنيا، وذلك أثناء استقلال القطار امام محطة سكة حديد ببا . وعلي الفور انتقلت سيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة المشرحة مستشفي ببا المركزي، وتحرر المحضر اللازم . كما تلقي مدير الأمن إخطارا آخر من محطة سكة حديد الواسطي بسقوط شخص مجهول الهوية أمام مزلقان إفوة / الوسطى، وتم نقله لمشرحة مستشفي الواسطي المركزي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين سقطا من القطار ببني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.