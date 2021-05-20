/631768/تعليق-مثير-من-فرج-عامر-عن-أفضل-نادي-في-الشرق-الأوسط-صورة

قال فرج عامر رئيس نادي سموحه السكندري أن خورخي بينتو رئيس نادي بورتو البرتغالي تحدث عن نادي سموحة السكندري صباح اليوم الخميس وذلك عبر تصريحات كتبها عبر الفيس بوك.

وكتب رئيس سموحة عبر الحساب الشخصي للفيس بوك : " خورخي بينتو رئيس بورتو البرتغالي يتحدث عن المهندس محمد فرج عامر اليوم منذ ربع ساعة وذلك في قناة نادي بورتو التليفزيونية ، وقال ان بورتو البرتغالي يري ان نادي سموحة السكندري في الدوري المصري يشابة نادي بورتو الي درجة كبيرة جدا". وتابع رئيس سموحة : " أن نادي سموحة لدية رئيس اسمة فرج عامر صاحب عقلية رياضية استثمارية تنال اعجابةً(خورخي بينتو) وانة يري ان فرج عامر من اذكي وافضل رؤساء الاندية الرياضية التي سمع عنها خاصة في الشرق الاوسط". تشكيل الزمالك أمام سموحة في حراسة المرمى : محمد عواد في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي. في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا. في خط الهجوم : حميد أحداد. تشكيل سموحة أمام الزمالك في حراسة المرمي: الهاني سليمان. في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا. في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي. في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي.

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