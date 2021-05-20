وزير الأوقاف يطالب بعدم خلط موازنة الدولة بأموال الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعدم خلط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيرى، محذرا من أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدى إلى حدوث ارتباك ومنازعات تعطل أهداف الصندوق.





وأكد خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عمل مجتمعى واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه. من جانبهم وافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة على جمعة، قائلا: نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد "زيادة فيها بركة".

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