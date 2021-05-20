صور.. مدبولى: حصلنا على أكثر من 2.2 مليون جرعة لقاح كورونا الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تلقت خلال الأسبوع الماضى أكثر من 2.2 مليون جرعة لقاح كورونا، موضحًا أنه خلال الشهر المقبل ستحصل مصر على أكثر من 6 ملايين جرعة أخرى.





وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض، أن حصول مصر على هذه الكمية من جرعات لقاحات كورونا سيسهل أمر تقديمها إلى المواطنين، مؤكدا أن الدولة المصرية حرصت على توفير وإتاحة أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا لجميع المصريين.

وأشار مدبولى إلى أنه يتابع على مدار اليوم مع وزيرة الصحة والسكان كل الاستعدادات والمحاولات لتنويع مصادر الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات، حتى يتوفر أكبر حجم ممكن من اللقاحات.

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