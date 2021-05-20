المالية: لا رسوم على المواطنين عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكترونى عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكترونى عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، مُوضحةً أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أى رسوم إضافية نظير الدفع الإلكترونى فى أى جهة حكومية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكترونى بكل محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.



وفى سياق متصل، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات التحصيل، وقد شهدت منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية أداءً قويا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضى، إذ بلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهرا الماضية 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى الدفع الإلكترونى لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكترونى الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "www.mof.gov.eg".