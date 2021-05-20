صور.. محافظ الإسكندرية: إغلاق 2.255 مركزا تعليميا ومحلا ومقهى خلال 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الإسكندرية فى بيان اليوم إنه تم إغلاق 350 مركزا تعليميا و1482 محلا مخالفا و423 مقهى، وإنذار 11.300 مقهى آخر، فضلا عن التحفظ على 24 ألف حالة إشغال، وذلك فى الفترة من يناير الماضى وحتى منتصف مايو الجارى.

ولفت إلى أنه تم تحرير 83 ألف محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات.



وأضاف المحافظ أن قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية تقدر بـ 6 ملايين جنيه، مؤكدا أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا.

وكلف الشريف باستمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء تحت قيادة اللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.