جدة - نرمين السيد - وتستهدف الوزارة من خلال هذا الفيديو، توعية الأطفال والشباب، ونشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير. تضمن الفيديو حوارا بين سيدة وطفل حول درس اليوم، والذى حمل عنوان: "الله خالق كل شئ"، حيث سألت الطفل عن من الذى خلق الشمس ؟ بالإضافة إلى من الذى خلق القمر، وأجاب الطفل بأن الله خلق كل هذا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علم طفلك.. فيديو تربوى من وزارة الأوقاف لتعليم الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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