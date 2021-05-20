الجيزة: طرح 4.371 مدفنا جاهزا للمسلمين على طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع

ونوهت الجيزة، فى بيان اليوم الخميس، أنه تم تحديد فتح باب التقدم وسحب كراسات الشروط بداية من يوم الأحد القادم الموافق 23 مايو 2021 وحتى يوم السبت الموافق 12 يونيو 2021.
كما أشارت إلى أنه سيتم بدء تلقى استمارة الحجز مع المستندات الواردة بكراسة الشروط لمدة شهر فى الفترة من 27 يونيو 2021 وتنتهى 26 يوليو 2021.
وأوضحت أنه على من يرغب فى الحصول على كراسة الشروط عليه الحضور لمقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات بالعنوان الكائن بسوق الجملة - بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك مقابل مبلغ "100 جنيه" بأصل بطاقة الرقم القومى ولابد أن تكون سارية، بالإضافة إلى صورة ضوئية واضحة، مع العلم بأنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد المواعيد المحددة.
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