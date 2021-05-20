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وزير الخارجية: استمرار المساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المكثفة الرامية لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضى الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

 

 

ونقل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة على "تويتر"، تأكيدات وزير الخارجية لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية "فتح" عزام الأحمد مواصلة مصر دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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