رقم مميز لـ«أفشة» في دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

/631769/رقم-مميز-لـأفشة-في-دوري-أبطال-إفريقيا--تفاصيل

احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بنجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، باعتباره اللاعب الأكثر تسديدا على المرمى هذا الموسم بـ 21 تسديدة حتى الأن

واحتفى الحساب الرسمي لكرة القدم كاف بمحمد مجدي أفشه عبر حسابه على مواقع التواصل "تويتر " حيث نشر تويته بها أرقام واحصائيات خاصة بنجم الفريق الأول بالنادي الأهلي والتي تشير إلى تسديد أفشه 21 مرة ‘لى المرمى حتى الأن وانتقل أفشه إلى النادي الأهلي قادما من صفوف نادي بيراميدز في الانتقالات الصيف لموسم 2019:2020. ونجح في إحراز هدف الفوز في البطولة الإفريقية العام الماضي في نهائي القرن أمام نادي الزمالك

مباراة مصيرية

وينتظر المارد الأحمر مباراة قوية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر يوم السبت المقبل ويأمل النادي الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من حجز مقعده في نصف نهائي الابطل أمام الفائز من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي

يذكر أن الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي بنتيجة 2:0 على ستاد الأهلي وي السلام عن طريق كلا من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن بعد خطأ اونيانجو.

قائمة الأهلي للقاء صن داونز

وسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا بقائمة مكونة من 22 لاعب وجائت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان "بيكهام"- علي معلول