/631772/رانيا-محمود-ياسين-ترد-على-اتهام-دنيا-سمير-غانم-بالعنصرية-تفاصيل

أثارت الفنانة دنيا سمير غانم الجدل حولها بسبب منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تطالب فيه متابعيها بالدعاء لوالديها نظرًا لتدهور حالتهم الصحية دخلا على إثرها العناية المركزة، ووقعت دنيا في خطىء شنيع، حيث وجهت دعائها لمرضى المسلملين فقط ما أدى إلى تعرضها للهجوم ووصفها بعض متابعيها بالعنصرية.

دوت الخليج يكشف رد الفنانة رانيا محمود ياسين على متابعي دنيا سمير غانم بعد اتهام الأخيرة بالعنصرية.

اكتفت الفنانة دنيا سمير غانم بالرد على انتقادات متابعيها وتوجيه اتهامًا لها بالعنصرية من خلال مسح المنشور الذي كان هدفه الأساسي طلب الدعاء لوالديها اللذان أصيبا بفيروس كورونا مؤخرًا.

رانيا محمود ياسين تدافع عن دنيا سمير غانم

ولكن تولت رانيا محمود ياسين مهمة الرد على متابعي الفنانة دنيا سمير غانم بعد اتهامهم لها بالعنصرية، فكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "يا ناس حرام عليكم ده دعاء عادي بيتقال بشكل عفوي لأن أبوها وأمها عيانين وفي حالة حرجة، عنصرية إيه اللي هتفكر فيها دلوقتي، وهو إحنا لسه عندنا الحساسيات الفارغة دي في مجتمعاتنا".

وتابعت رانيا حديثها: "واحدة مبتلاة في أبوها وأمها مرة واحدة، كفاية بقى التصيد للفنانين على كل شيء مش من مصلحة أي فنان إنه يظهر إنه عنصري على فكرة حتى لو كان مين، ولو إن ده مش مطروح أصلا في مصر، ده كلنا إخوة والإسلام هو كل من أسلم لوجه الله تعالى أيا كان دينه ومفيش الكلام بتاع العنصرية والأفكار الغريبة دي مش في دماغ حد والفنان بالذات بقى زيادة عن أي شخص عادي مش بيحب يخسر معجبينه فأكيد ماتقصدش حاجة، أرجوكم كفاية ظلم وتصيد ربنا يشفي أبوها وأمها يارب ويشفي كل مريض".

تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

الجدير بالذكر، أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا كشف آخر تطورات الحالة الصحية لكلًا من الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بعد تدهور حالتهما أدت إلى نقلهما إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية.

فصرح حسني خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc باستقرار حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدًا حرصه على زيارتها باستمرار، فقال: "ربنا يتم شفاها وبنزورها كل شوية، ونتمنى لها الشفاء العاجل والمصريين كلهم بيدعولها"، أما عن حالة سمير غانم فصرح بأنه لازال في مرحلة الخطوة نتيجة معاناته من فيروس كورونا فضلًا عن وجود خلل في وظائف الجسم: "أما سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية مع بعض الخلل في وظائف الجسم كلها، وندعو ربنا أن يرحمه ويشفيه ويعافيه".