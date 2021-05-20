/631773/محمد-صلاح-يتلقى-صدمة-بعد-إختيار-أفضل-لاعب-بالدوري-الإنجليزي

كشفت رابطة النقاد الرياضيين في الدوري الإنجليزي عن أفضل لاعب في هذا الموسم ، وذلك بعد أن حسم مانشيستر سيتي لقب بطولة البريميرليج بشكل حاسم ، وقبل جولة أخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وحصد روبن دياز الدولي البرتغالي و مدافع مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والمقدمة من النقاد الرياضيين عن موسم 2020/2021 وذلك بعد مساهمة اللاعب الكبيرة في تحقيق السيتي لبطولة الدوري الإنجليزي بعد أن نجح ليفربول حصد اللقب النسخة الماضية.

وحصل مدافع مانشيستر سيتي على أعلى عدد من الأصوات من النقاد الرياضيين في الدوري الإنجليزي متفوقا على العديد من اللاعبين منهم كيفين دي بروين صانع العاب السيتي ، وكذلك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومتصدر ترتيب هدافي البريميرليج بجانب هاري كين مهاجم توتنهام.

ليفربول يفقد لقب الأفضل في الدوري الإنجليزي

لعب دياز مع مانشيستر سيتي 48 مباراة في جميع المسابقات ، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وحافظ صاحب الـ24 عاما على نظافة شباكه في 14 مواجهة من أصل 31 لقاء بالدوري الإنجليزي.

ويعد دياز هو أول مدافع يفوز بالجائزة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ستيف نيكول في 1989، وساهم المدافع الدولي في فوز السيتي بلقب البريميرليج بالإضافة لكأس كاراباو والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي بعد التفوق على باريس سان جيرمان المرشح الأول للبطولة.

محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أخر ثلاث نسخ توج بها لاعبو ليفربول حيث أستطاع جوردان هندرسون حصد اللقب الموسم الماضي، بعد رحيم ستيرلينج في 2019، بالإضافة للفرعون المصري محمد صلاح في عام 2018.

يذكر أن ليفربول حقق فوزا هاما على حساب بيرنلي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودخل الفريق اللقاء بتشكيل مكون من :

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز ، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم ، فابينيو، تياجو.

خط الهجوم: فيرمينو ، محمد صلاح، ماني.

مقاعد بدلاء ليفربول أمام بيرنلي جونز، تسيميكاس، شاكيري، أوريجي، أدريان، ميلنر، تشامبرلين، نيكو ويليامز، كوماتو.