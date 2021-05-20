/631776/محمد-السلاب-يتقدم-بسؤال-للحكومة-بشأن-دور-برامج-التأهيل-المهني-لذوي-الإعاقة

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بشأن دور برامج التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.

دور برامج تأهيل ذوي الاعاقة

وقال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب ،فى سؤاله، :نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام ٢٠١٨، على إلتزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني، والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة ،وفقا لإحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

الدمج فى المجتمع

وأضاف النائب محمد السلاب ، يعد ذلك التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، أمرا هاما جدا، لتأهيلهم لسوق العمل، وفقا لإمكانياتهم، بحيث يتم دمجهم في المجتمع وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.

نتائج تنفيذ القانون

وتابع النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أتقدم بسؤال لكل من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن دور الوزارة في برامج التأهيل المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوى الإعاقة، وما النتائج التي تم تحقيقها منذ بدء تنفيذ القانون حتى الآن؟.

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وتجدر الاشارة إلى ان المسشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، استقبل وفدا برلمانيا زيمبابوي أمس بمكتبة، برئاسة رئيس البرلمان الزيمبابوي.

من جانبه طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.