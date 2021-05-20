موسيماني: سنستغل هذه الثغرة في صن داونز

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن مستوى حارس فريق صن داونز الاوغندي دينيس اونيانجو تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وذلك بسبب العامل البدني للاعب وزياده وزنه .
وطالب بيتسو موسيماني من لاعبيه خاصة محمد مجدي أفشه وعمرو السولية بضرورة التسديد على الحارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الثالثة عصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات إياب الدور ربع نهائي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا .
وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر في بداية المباراة حتى يسهل مؤمورية الفريق طوال مجريات اللقاء , حيث ان الهدف سيصعب من مؤمورية الفريق الجنوب إفريقي وتجعل من التأهل أمر صعب . ويأمل موسيماني في أن يستغل اللاعبين التراجع الملحوظ للأداء الفني للحارس أونيانجو وإحراز هدف مبكر يحسم صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل كبير .
خطأ قاتل من أونيانجو
ونجح النادي الأهلي في استغلال خطأ أونيانجو في المباراة السابقة ونجح في تحويلها لهدف ثاني في الدقائق الأخيرة عن طريق صلاح محسن ليحسم المارد الأحمر موقعة الذهاب لصالحه بهدفين مقابل لا شيء .
قائمة الأهلي لمباراة صن داونز
وسافر النادي الأهلي لجنوب إفريقيا بقائمة تضم 22 لاعبا وجائت القائمة كالتالي :
محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء في حراسة المرمى
خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول
خط الوسط:وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم: وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا
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