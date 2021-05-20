هاري كين لتوتنهام : «سعري هيرخص.. بيعوني»

أثار هاري كين لاعب توتنهام الجدل حول مستقبلة في الفريق الإنجليزي للموسم المقبل ، وذلك بعد التصريحات الأخيرة للاعب على الرغم من التألق الكبير الذي يقدمه في البريميرليج بعد تصدره لجدول ترتيب الهدافيين برصيد 22 هدفا متساويا مع محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال هاري كين خلال تصريحات تلفزيوينة: " لم أقل أبدًا أنني سأبقى في توتنهام لبقية مسيرتي ولم أقل أبدًا أنني سأتركه، أنا من سيقرر مستقبلي وليس المدير الفني لتنوتنهام".

كين يلمح برحيله عن توتنهام

وتابع كين : " سأجلس معه ونتحدث، اذا وصل مبلغ يقدر بـ 100 مليون باوند لماذا لا يفكرون في بيعي؟ في السنوات الـ 3 القادمة لن أصل لهذا السعر مرة أخرى". ويتصدر هاري كين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وذلك قبل جولة فقط على عمر مسابقة البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، 22 هدفًا.

هاري كين لاعب نادي توتنهام، 22 هدفًا.

برونو فرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج لاعب نادي توتنهام، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين لاعب نادي إيفرتون، 16 هدفًا.

جوندوجان لاعب نادي مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت لاعب نادي آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون لاعب نادي نيوكاسل، 12 هدفًا.

تشكيل توتنهام هوتسبيرج

في حراسة المرمي : هيوجو لوريس.

في خط الدفاع : سيرخيو ريجيلون – إيرك داير – جو رودون – سيرجي أورير.

في خط الوسط : بيير هوبييرج – تانجي ندومبيلي – سون – لوكاس مورا – جيوفاني لوسيلسو.

في خط الهجوم : هاري كين.