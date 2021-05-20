ابتسامة وشكر وتحيا مصر.. فيديو مدبولي في مركز لقاحات كورونا بأرض المعارض

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ابتسامة في وجه رئيس الوزراء، وشكر خاص له وللرئيس السيسي والدولة المصرية، وهتافات دوت الخليج، هكذا قابل المواطنون والأجانب مدبولي في مركز تلقي لقاح كورونا في أرض المعارض.

وتفقد مدبولي مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، ورافقه هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

التصدي لجائحة كورونا

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في إقامة تلك المراكز يأتي بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.

الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح

كما جدد دعوة المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، بما يوفر الحماية الشخصية لهم من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنب المجتمع إنتشار الوباء ويضمن سلامته.

مدبولي يتحدث مع المواطنين

فيما تحدث رئيس الوزراء مع المواطنين الذين ينتظرون تلقي اللقاح في مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض، وسألهم عن إجراءات التسجيل التي اتخذوها، والمدة التي استغرقوها ما بين التسجيل والاستجابة بدعوتهم لزيارة المركز لتلقي اللقاح.

وأكد معظمهم أن الفترة قصيرة، ولا تتعدى بعض الأيام، وأشاد المواطنون بمستوى التنظيم والتجهيز للمراكز التي تستقبلهم وخاصة هذا المركز الرئيسي.

شكر للرئيس السيسي

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الاهتمام بتوفير اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا، وتوجهوا بالدعاء لمصر بأن يجنبها الله شر هذا الوباء. مدبولي مع الأجانب

وتحاور مدبولي مع الأجانب المقيمين في مصر، الذين سجلوا بياناتهم، وحضروا للحصول على اللقاح، حيث أشادوا بالجهود المبذولة.

وعبرت سيدة أجنبية مقيمة في مصر، عن شكرها العميق لمصر، وختمت حديثها مع رئيس الوزراء بهتاف : "دوت الخليج".

شرح من وزيرة الصحة والسكان

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التي أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم ١٩ بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالي ١٠ آلاف مواطن يوميًا.

٩٦ عيادة لتلقي التطعيمات

ويضم المكان ساحة انتظار تستوعب ٥٠٠ مواطن، بالإضافة إلى ٩٦ عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من ٩ صباحًا حتى ٩ مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

٦٠٠ فرد لتقديم الخدمة

وأشارت الوزيرة إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض تضم ٦٠٠ فرد لتقديم الخدمة، ما بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح، وبالتالي فالمكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.